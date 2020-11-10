Бергамо, Италия, , 10:30 — REGNUM «Мастером дебютов» назвали российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Соответствующий пост появился на странице команды в Twitter.

https://twitter.com/Atalanta_BC/status/1325879116093140992

Миранчук дебютировал за «Аталанту» в Серии А в матче с «Интером», в котом он забил гол, позволивший его команде уйти от поражения, — встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Миранчук также дебютировал за «Аталанту» в Лиге чемпионов. В матче с датским «Мидтьюлланном» (4:0) он забил гол.

Напомним, в августе 25-летний Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» за €14,5 млн.

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