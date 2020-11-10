Москва, , 09:53 — REGNUM Московский «Локомотив» может выставить нападающего Фёдора Смолова на трансфер. Об этом 9 ноября сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в крайнем случае клуб может просто расторгнуть контракт со Смоловым.

В сезоне 2020/21 Смолов сыграл 12 матчей, в которых забил три гола. «Локомотив», набрав 21 очко в 14 турах, занимает восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).