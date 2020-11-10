Ливерпуль, Великобритания, , 09:47 — REGNUM Матч между английским «Ливерпулем» и датским «Мидтьюлланном» в Лиге чемпионов находится под угрозой срыва. Об этом 9 ноября сообщает Daily Mail.

Отмечается, что причиной может стать новый штамм коронавируса, который передаётся от норок к человеку.

По информации издания, планы «Ливерпуля» на поездку в Данию поставлены под сомнение. Если команда съездит на матч, то по возвращении ей предстоит провести двухнедельный карантин.

Ранее ограничения на поездки были отменены для спортсменов после возобновления соревнований, но это не относится к Дании, где выявили новый штамм коронавируса.

Матч между «Мидтьюлланном» и «Ливерпулем» должен состояться 9 декабря. Первый матч завершился победой английского клуба со счётом 2:0.