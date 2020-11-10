Казань, , 09:22 — REGNUM Фигуристка Александра Трусова выиграла четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани. Она получила от судей 248,63 балла.

Второе место заняла Алёна Косторная с результатом 226,31 балла. Замкнула тройку Майя Хромых, у которой 212,72 балла.

Напомним, Трусова и Косторная ранее перешли из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Хромых занимается у Тутберидзе.

Итоговое положение:

Александра Трусова (Москва) — 248,63. Алёна Косторная (Москва) — 226,31. Майя Хромых (Москва) — 212,72. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 197,19. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 190,05. Ксения Цибинова (Москва) — 189,98.

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