Казань, 10 ноября 2020, 09:22 — REGNUM Фигуристка Александра Трусова выиграла четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани. Она получила от судей 248,63 балла.
Второе место заняла Алёна Косторная с результатом 226,31 балла. Замкнула тройку Майя Хромых, у которой 212,72 балла.
Напомним, Трусова и Косторная ранее перешли из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Хромых занимается у Тутберидзе.
Итоговое положение:
- Александра Трусова (Москва) — 248,63.
- Алёна Косторная (Москва) — 226,31.
- Майя Хромых (Москва) — 212,72.
- Софья Самодурова (Санкт-Петербург) — 197,19.
- Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) — 190,05.
- Ксения Цибинова (Москва) — 189,98.
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