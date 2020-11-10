Токио, , 07:57 — REGNUM Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведение которых было перенесено на 2021 год, с 10 ноября открыл приём заявок на возврат стоимости купленных билетов на перенесённые соревнования для жителей Японии. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Оформить заявление на возврат билетов на олимпийские состязания можно будет до 30 ноября. На сайте оргкомитета размещена форма для заполнения и подробная инструкция. Подобная же процедура для возврата средств за билеты на соревнования Паралимпиады будет действовать с 1 по 21 декабря.

Иностранные граждане для возврата стоимости купленных билетов должны будут обратиться в офисы продаж по месту проживания.

Напомним, что к настоящему времени всего было продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду и примерно 970 тыс. на Паралимпиаду.

Как сообщало ИА REGNUM, оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведение которых было перенесено на 2021 год, с ноября начнёт осуществлять возврат стоимости купленных билетов на перенесённые соревнования.

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