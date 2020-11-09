Минск, , 23:46 — REGNUM У главного тренера минского «Динамо» Крэйга Вудкрофта выявлен коронавирус, информирует официальный сайт клуба. Тренер провел уже неделю на самоизоляции.

Специалист поделился подробностями о своей болезни и рассказал, кто будет выполнять его полномочия на протяжении его отсутствия.

«Чувствую себя хорошо. Болезнь протекает с небольшим количеством симптомов, так что я надеюсь пройти через этот период с минимальными потерями. Куда сложнее принять карантин как данность. Конечно, очень неприятно видеть, как вирус срывает командные планы. Это опустошает.

Для наших игроков отсутствие главного тренера из-за болезни — очередное испытание, которое предстоит преодолеть.

Временно исполняющим обязанности главного тренера в этот период будет Михаил Грабовский», — приводит слова канадского специалиста официальный портал команды.