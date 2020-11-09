Мадрид, , 21:48 — REGNUM Зинедин Зидан вышел на второе место по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера мадридского «Реала». Матч против «Валенсии» в чемпионате Испании стал 153-м для Зидана. Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Французского специалиста в рейтинге опережает только Мигель Муньос, под его руководством «Реал» провел 424 матча.

Зинедин Зидан помог «сливочным» одержать 104 победы, также под его наставничеством клуб 30 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений.