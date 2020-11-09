Барселона, Испания, , 21:36 — REGNUM Капитан «Барселоны» Лионель Месси вспомнил время, когда каталонцев возглавлял Тито Виланова, который скончался от рака в 2014 году.

«Тито отлично знал, как тут все устроено. Ценности, которые несет в себе этот клуб, при нем были отражены во всем. Он был очень скромным человеком, который мог многое сказать.

Виланова был близок мне, восхитительный человек», — рассказал футболист в документальном фильме «100×100 Tito», посвященный Виланове.

Специалист тренировал клуб в сезоне 2012/2013, под его руководством «Барса» одержала победу в первенстве Испании.