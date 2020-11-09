Дортмунд, Германия, , 20:23 — REGNUM Полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар поделился мнением об игре своего брата Эдена, выступающего за «Реал».

«Эдену очень не везет в последнее время. Он только восстановился от травмы, но сейчас заразился коронавирусом… Это еще две недели. Сейчас ничего нельзя сделать, вирус приходит, когда хочет, но потом уходит.

Когда Эден вернется на поле, то будет в порядке и сможет выходить на поле в каждом матче, как и раньше, в Англии, каждые три дня. Сейчас ему просто не везет. Надеюсь, это пройдет», — приводит слова бельгийца портал As.

В прошлом сезоне Эден провел 16 игр за мадридский клуб и набрал лишь 7 (1+6) очков по системе «гол+пас» в чемпионате.