Москва, , 17:13 — REGNUM В рамках проекта «Московский киберспорт» пройдут матчи лиги Russian Championship League Pro по игре NHL 21. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы.

Организатор лиги Сергей «Serg1vtarar_vH» Филиппов рассказал, что призовой фонд этого сезона составит 100 тыс. рублей. При этом игроки будут соревноваться в командных матчах — когда каждый спортсмен управляет только одним персонажем.

Напомним, «Московский киберспорт» — это серия онлайн-турниров по различным популярным киберспортивным дисциплинам. Несмотря на название, принять в нём участие могут все жители России.