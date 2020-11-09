Бухарест, , 17:04 — REGNUM Румынская теннисистка Симона Халеп вылечилась от COVID-19. Об этом 9 ноября она написала в Twitter.

Симона Халеп Rob Keating. robiciatennis.com

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"Восстановилась на 100%», — написала Халеп.

В конце октября стало известно о положительном результате теста Халеп на коронавирус.

В настоящее время румынская теннисистка является второй ракеткой мира. В этом сезоне она сыграла 26 матчей, в которых одержала 23 победы. В её активе три трофея — в Дубае (ОАЭ), Праге (Чехия) и Риме (Италия).