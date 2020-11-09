Казань, , 16:52 — REGNUM Фигурист из Санкт-Петербурга Евгений Семененко выиграл четвёртый этап Кубка России в мужском одиночном катании, который проходит в Казани.

Семененко набрал 264,38 балла. Второе место занял чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) с результатом 257,35 балла.

Замкнул тройку Макар Игнатов (Санкт-Петербург), получивший 247,69 балла.

Итоговое положение: