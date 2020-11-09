Казань, 9 ноября 2020, 16:52 — REGNUM Фигурист из Санкт-Петербурга Евгений Семененко выиграл четвёртый этап Кубка России в мужском одиночном катании, который проходит в Казани.
Семененко набрал 264,38 балла. Второе место занял чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) с результатом 257,35 балла.
Замкнул тройку Макар Игнатов (Санкт-Петербург), получивший 247,69 балла.
Итоговое положение:
- Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 264,38.
- Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 257,35.
- Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 247,69.
- Илья Яблоков (Москва) — 245,43.
- Егор Рухин (Москва) — 234,90.
- Роман Савосин (Москва) — 234,03.
- Марк Кондратюк (Москва) — 219,89.