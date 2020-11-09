Москва, , 16:41 — REGNUM Московский хоккейный клуб «Динамо» подписал пробный контракт с защитником Кириллом Ляминым. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В конце июля 33-летний Лямин подписал пробный контракт со «Спартаком», в составе которого прошёл предсезонную подготовку. Но затем красно-белые решили не предлагать ему полноценного соглашения.

В сезоне 2019/20 Лямин провёл в составе московского «Динамо» 60 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+4».