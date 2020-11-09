Ярославль, , 16:20 — REGNUM На пост главного тренера ярославского «Шинника» назначен Юрий Газзаев. Об этом 9 ноября сообщается на сайте клуба.

Юрий Газзаев Шуклин Евгений

«Новым главным тренером команды «Шинник» сегодня стал известный футбольный специалист с большим опытом работы Юрий Газзаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контракт с Газзаевым подписан до конца сезона 2020/21.

После 20 туров «Шинник» набрал 13 очков и находится на предпоследнем, 21-м, месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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