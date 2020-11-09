Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Движение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление о ситуации с нападающим Артёмом Дзюбой. Об этом 9 ноября сообщается на сайте объединения.

Болельщики «Зенита» Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Артём Дзюба всегда умудрялся напоминать о себе <…> Каждая из его историй вызывала новую волну негатива, бросая тень на имя клуба. То, что произошло перед матчем с «Краснодаром», переполнило чашу терпения», — говорится в сообщении фанатов.

Они заявили, что воспринимают поведение Дзюбы как чрезмерную самовлюблённость и наплевательское отношение к имени «Зенита».

При этом говорится, что после забитого гола в матче с «Краснодаром» Дзюба высказал своё отношение к фанатам, и теперь между ними «нет недосказанностей».

«В отношении друг друга и мы с Артёмом Дзюбой расставили все точки над «i», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись скандального содержания с участием Дзюбы.

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