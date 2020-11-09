Ярославль, 9 ноября 2020, 15:49 — REGNUM Матч ярославского «Шинника» с московским «Спартаком-2» пройдет без зрителей обеих команд. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Такое предписание выдало управление Роспотребнадзора по Ярославской области.
Это первый запрет на посещение футбольного матча в Ярославле за эту осень. Ограничения пока не коснулись более популярного в городе хоккея. Билеты на ближайшие матчи «Локомотива» пока в продаже.
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