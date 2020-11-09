Москва, , 15:37 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит вопрос о возобновлении выдачи нейтрального статуса российским спортсменам. Об этом 9 ноября сообщает ТАСС.

«Заседание совета World Athletics намечено на 1−2 декабря и будет проводиться в режиме видеоконференции», — говорится в сообщении.

В конце сентября совет World Athletics принял решение вернуться в декабре к вопросу о нейтральном статусе российских спортсменов.

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