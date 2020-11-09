Турин, Италия, , 15:11 — REGNUM Туринский «Ювентус» планирует продать нападающего Криштиану Роналду летом 2021 года. Об этом 9 ноября сообщает портал Sport.es.

Клуб может выставить форварда на трансфер летом 2021 года, за год до окончания контракта. Одной из причин является высокая зарплата 35-летнего игрока, которая, по данным СМИ, составляет €31 млн в год.

Напомним, Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». В составе туринского клуба он стал двукратным чемпионом Италии.

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