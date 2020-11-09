Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM В историческом сквере Екатеринбурга установили часы обратного отсчёта времени до Универсиады-2023, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пока часы ещё не заработали. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, таймер запустят 11 ноября 2020 года, за 1000 дней до открытия Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге.

Образ хронометра определён выполненным в стиле конструктивизма логотипом Универсиады в виде латинской буквы «U».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге представили макет деревни, которую построят для спортсменов-участников Универсиады-2023.

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