Екатеринбург, 9 ноября 2020, 15:17 — REGNUM В историческом сквере Екатеринбурга установили часы обратного отсчёта времени до Универсиады-2023, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Пока часы ещё не заработали. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, таймер запустят 11 ноября 2020 года, за 1000 дней до открытия Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге.
Образ хронометра определён выполненным в стиле конструктивизма логотипом Универсиады в виде латинской буквы «U».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге представили макет деревни, которую построят для спортсменов-участников Универсиады-2023.
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