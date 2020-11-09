Зальцбург, Австрия, , 15:01 — REGNUM Шесть человек из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» заразились коронавирусом. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что тесты на коронавирус у шести представителей клуба инфекцию дали положительный результат. У заразившихся нет симптомов заболевания, они изолированы.

В связи с этим остальные игроки клуба помещены на командный карантин. Они могут перемещаться только между домом, тренировочной базой и местом проведения матчей.

Напомним, «Ред Булл Зальцбург» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. 21 октября команды сыграли первый матч в Австрии (2:2). Второй матч пройдёт 1 декабря в Москве.