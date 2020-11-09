Мюнхен, Германия, , 13:57 — REGNUM Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих перенёс операцию после травмы. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Киммиха прооперировали в связи с повреждением боковой связки колена, которое он получил в матче седьмого тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (3:2).

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Предполагается, что 25-летний футболист вернётся в строй в январе.

В текущем сезоне Киммих сыграл в шести матчах Бундеслиги, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. «Бавария 18 очками лидирует в первенстве.