Москва, , 13:25 — REGNUM Футбольные арбитры Михаил Вилков и Владислав Безбородов отстранены от работы до конца года. Об этом 9 ноября сообщил глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц.

«До конца года Вилков судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только его, но и Безбородова», — цитирует Хачатурянца «Спорт-экспресс».

Он добавил, что Кирилл Левников тоже наказан, но в меньшей степени.

Напомним, Вилков и Безбородов судили матчи «Краснодара», которые завершились скандалом.

Вилков работал на встрече «Краснодара» с «Рубином» (3:1), а Безбородов — со «Спартаком» (1:3). Левников отвечал за VAR на игре с красно-белыми.

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