Турин, Италия, , 12:59 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повреждение во время матча с «Лацио». Об этом 9 ноября рассказал главный тренер команды Андреа Пирло.

«Роналду — ключевой игрок. К сожалению, у него возникла проблема с лодыжкой, из-за чего он был вынужден покинуть поле», — цитирует Пирло Goal.

8 ноября «Ювентус» сыграл вничью с «Лацио» в Серии А. Матч завершился со счётом 1:1. Роналду забил гол.

Читайте развитие сюжета: «Ювентус» планирует продать Роналду летом 2021 года — СМИ