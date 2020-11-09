Москва, 9 ноября 2020, 12:19 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обошёл швейцарца Роджера Федерера в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 9 ноября опубликована на сайте организации.
Медведев поднялся с пятого на четвёртое место. Федерер соответственно опустился на пятую строчку мирового рейтинга.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл Александра Зверева.
Топ-10 рейтинга на 8 ноября:
- Новак Джокович (Сербия) — 11 830.
- Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
- Доминик Тим (Австрия) — 9125.
- Даниил Медведев (Россия) — 6970.
- Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
- Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
- Александр Зверев (Германия) — 5525.
- Андрей Рублёв (Россия) — 3919.
- Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
- Маттео Берреттини (Италия) — 3075.
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