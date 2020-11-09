Москва, 9 ноября 2020, 12:19 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев обошёл швейцарца Роджера Федерера в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновлённая версия рейтинга 9 ноября опубликована на сайте организации.

Медведев поднялся с пятого на четвёртое место. Федерер соответственно опустился на пятую строчку мирового рейтинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл Александра Зверева.

Топ-10 рейтинга на 8 ноября:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 11 830.
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850.
  3. Доминик Тим (Австрия) — 9125.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 6970.
  5. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 5925.
  7. Александр Зверев (Германия) — 5525.
  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3919.
  9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3455.
  10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

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