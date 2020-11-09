Брянск, 9 ноября 2020, 11:11 — REGNUM Чемпионом мира по самбо среди мужчин стал брянский спортсмен Артём Осипенко. Турнир завершился накануне в Сербии. Тренера и спортсмена 9 ноября на своей странице в социальной сети поздравил с победой губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Артём Осипенко завоевал мировой титул в восьмой раз. Глава региона отметил, что победа особенно ценна, поскольку тренировки и подготовка к соревнованиям проходили в непростых условиях пандемии.
Спортсмен соревнуется в весовой категории +100 кг. В свободное от тренировок время Артём Осипенко был волонтёром акции «Мы вместе».