Брянск, , 11:11 — REGNUM Чемпионом мира по самбо среди мужчин стал брянский спортсмен Артём Осипенко. Турнир завершился накануне в Сербии. Тренера и спортсмена 9 ноября на своей странице в социальной сети поздравил с победой губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Артём Осипенко завоевал мировой титул в восьмой раз. Глава региона отметил, что победа особенно ценна, поскольку тренировки и подготовка к соревнованиям проходили в непростых условиях пандемии.

«Большой вклад в развитие брянской школы самбо и непосредственно в достижения Артёма внёс его тренер, Сергей Викторович Портнов, которому совсем недавно исполнилось 60 лет. Это достойный подарок тренеру, вклад в спортивную копилку наград Брянской области и, самое главное, — это достойная победа российской сборной на чемпионате мира по самбо-2020! Поздравляю прославленного и достойнейшего Артёма Осипенко и его тренера Сергея Портнова!» — написал губернатор.

Спортсмен соревнуется в весовой категории +100 кг. В свободное от тренировок время Артём Осипенко был волонтёром акции «Мы вместе».