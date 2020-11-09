Москва, , 10:21 — REGNUM Правила выезда за границу российских спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры стали проще. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает 9 ноября пресс-служба правительства.

Министерство спорта будет составлять список тех, кто хочет участвовать в зарубежных спортивных соревнованиях. Его передадут Федеральной службе безопасности и Росавиации.

«Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях», — пояснили в пресс-службе правительства.

Для указанной категории граждан снимаются ограничения на проезд через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через госграницу.