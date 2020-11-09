Париж, , 08:38 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева.

Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут и завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1.

Медведев 14 раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, три ошибки на подаче и 1 из 7 брейков.

Для Медведева этот титул стал первым в 2020 году.

На турнирах серии «Мастерс» он в четвёртый раз вышел в финал. В 2019 году он побеждал в Цинциннати и Шанхае, а в Монреале проиграл Рафаэлю Надалю.

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