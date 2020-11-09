Москва, , 08:31 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выберет нового капитана команды. Об этом 9 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

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В ноябре сборная России сыграет три матча — со сборными Турции и Сербии в рамках отборочного турнира Лиги наций, а также контрольный поединок с командой Молдавии.

Ранее Черчесов сообщил, что Артём Дзюба, который был капитаном команды, не будет вызван на сборы команды в ноябре. Также он лишён капитанской повязки. Причиной стало скандальное видео с участием футболиста.

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