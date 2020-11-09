Леверкузен, Германия, , 08:21 — REGNUM «Байер» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Байера» дубль оформил нападающий Лукас Аларио. Ещё по голу забили форвард Леон Бэйли и полузащитник Юлиан Баумгартлингер.

У «Боруссии» отличились хавбеки Ларс Штиндль, сделавший дубль, и Валентин Лацаро.

На сегодняшний день «Байер» занимает четвёртое место в чемпионате Германии, в активе команды 15 очков. «Боруссия» идёт на седьмом месте с 11 очками.