Санкт-Петербург, , 08:05 — REGNUM Нападающий «Зенита» Артём Дзюба выступил с заявлением по поводу скандального видео со своим участием. Ролик он выложил на странице в Instagram.

«Я неидеален, как и любой человек. Допускаю ошибки, все мы грешны, к сожалению. Я виноват в этом, могу винить только себя», — заявил Дзюба.

Он поблагодарил тех, кто поддержал его в трудную минуту. По его словам, таких людей было много.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в интернете появилась видеозапись скандального содержания с участием Дзюбы.

После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на сборы команды в ноябре. А затем Дзюба забил гол в матче «Зенита» с «Краснодаром».

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