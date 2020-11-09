Лестер, Великобритания, , 07:44 — REGNUM «Лестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий «Лестера» Джейми Варди на 15-й минуте с пенальти. Причём на 39-й минуте был назначен ещё один 11-метровый удар, но Варди его не реализовал.

На сегодняшний день «Лестер» занимает первое место в АПЛ, в активе команды 18 очков. «Вулверхэмптон» идёт на девятом месте с 13 очками.

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