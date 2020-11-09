Манчестер, Великобритания, , 07:41 — REGNUM «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, реализовав пенальти. На 31-й минуте форвард «Манчестер Сити» Габриэл Жезус восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает 10-е место в АПЛ, в активе команды 12 очков и матч в запасе. «Ливерпуль» идёт на третьем месте с 17 очками.

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