Лондон, , 07:36 — REGNUM Лондонский «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:3.

На 25-й минуте счёт в матче был открыт благодаря автоголу полузащитника «Арсенала» Букайо Сака. Во втором тайме дубль оформил нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс (72, 75).

На сегодняшний день «Астон Вилла» занимает шестое место в АПЛ, в активе команды 15 очков. «Арсенал» идёт на 11-м месте с 12 очками.

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