Милан, Италия, , 07:27 — REGNUM «Милан» сыграл вничью с «Вероной» в матче седьмого тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:2.

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Вероны» Антонин Барак. А спустя 13 минут защитник «Милана» Давиде Калабрия отметился автоголом.

«Милан» смог отыграть один мяч благодаря автоголу защитника «Вероны» Джанджакомо Маньяни на 27-й минуте. А ничью «россонери» принёс гол Златана Ибрагимовича на 93-й минуте. При этом Ибрагимович на 66-й минуте не смог реализовать пенальти.

На сегодняшний день «Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, в активе команды 17 очков — пять побед и две ничьи. «Верона» идёт на восьмом месте с 12 очками.

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