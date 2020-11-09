Буэнос-Айрес, , 07:21 — REGNUM Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона после операции чувствует себя очень хорошо, заявил его личный врач Леопольдо Луке в ходе пресс-конференции.

«Ему становится лучше с каждым днем, темпы восстановления невероятные», — заявил нейрохирург.

При этом Луке отказался выписывать Марадону из медучреждения, несмотря на его хорошее самочувствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября аргентинскому футболисту Диего Марадоне провели операцию по удалению тромба в мозгу. После операции его лечащий врач заявил, что хирургическое вмешательство прошло успешно и 60-летний пациент чувствует себя хорошо.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач Марадоны рассказал о выздоровлении футболиста