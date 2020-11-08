Москва, , 18:46 — REGNUM Футболисты «Ростова» в выездном матче четырнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили московскому ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 0:2, прошла 8 ноября на «ВЭБ-Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Константин Кучаев и Федор Чалов.

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России ЦСКА пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. Футболисты «Ростова», в активе которых 23 балла, находятся на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября тульский «Арсенал» уступили казанскому «Рубину» в выездном матче тринадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани и завершилась со счётом 1:3.

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