Москва, , 18:11 — REGNUM Хоккеисты сборной России (игроки не старше 20 лет), которые выиграли финский этап Евротура, показали командную игру. Об этом сообщил 8 ноября глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк в интервью ТАСС.

Владислав Третьяк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не зря федерация и клубы работают, — сказал Третьяк. — У нас шикарная молодежь, показавшая хороший уровень».

По его словам, «это просто прекрасно» сыграть на таком уровне три матча за четыре дня.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября сборная Чехии по хоккею уступила команде России в матче третьего тура финского этапа Евротура — Кубка Карьялы. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счетом 0:3.

Ранее хоккеисты сборной России обыграли команды Швеции и Финляндии.

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