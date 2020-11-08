Хельсинки, , 17:18 — REGNUM Сборная Чехии по хоккею в матче третьего тура финского этапа Евротура — Кубка Карьялы — уступила команде России. Встреча, завершившаяся со счетом 0:3, прошла 8 ноября на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

Шайбы в составе «красной машины» в основное время матча забросили Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

Таким образом, сборная России, одержавшая победы во всех трёх встречах турнира и завоевавшая почётный трофей, провела весь турнир игроками не старше 20 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября сборная Швеции по хоккею уступила по буллитам команде России в матче второго финского этапа Евротура — Кубка Карьялы.

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