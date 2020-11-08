Москва, , 16:29 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, который провел телефонный разговор с нападающим санкт-петербургского «Зенита» и капитаном национальной команды Артемом Дзюбой, поддержал спортсмена после появившегося скандального видео. Об этом 8 ноября сообщили «Чемпионату» источник в сборной России и близкий к санкт-петербургскому «Зениту» источник.

Станислав Черчесов Kremlin.ru

По их данным, то, что нападающий Дзюба не будет вызван на сборы национальной команды РФ, которые состоятся в ноябре, собеседники решили вместе.

Один из источников уточнил журналистам, что Черчесов выразил поддержку форварду Дзюбе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября главный тренер российской сборной Станислав Черчесов сообщил, что нападающий Артем Дзюба не будет вызван на сборы сборной РФ, которые состоятся в ноябре. Причина — видеозапись скандального содержания, ранее появившаяся в интернете.

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