Кишинёв, , 15:57 — REGNUM Вероятнее всего, товарищеская встреча сборных России и Молдавии по футболу будет проведена в Кишиневе в отсутствие зрителей. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба молдавской Федерации футбола.

«Скорее всего, матч пройдет без зрителей, на 99 процентов», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также там уточнили, что молдавская футбольная федерация пока не получила ответа от правительства страны по поводу предстоящего матча и указали, что такое решение не принимается на уровне федерации.

Отметим, товарищеский матч сборных России и Молдавии по футболу состоится в Кишиневе 12 ноября.