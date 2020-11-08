Мадрид, , 15:39 — REGNUM Защитник мадридского футбольного клуба «Реал» Серхио Рамос может перейти в клуб североамериканской главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами», одним из владельцев которого является известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм. Об этом 8 ноября сообщает AS.

Уточняется, что в настоящее время между руководством мадридской команды и 34-летним игроком идут переговоры о продлении его контракта, однако пока не понятно, будет ли защитник дальше оставаться в Мадриде.

В тоже время указывается, что в «Интер Майами» следят за ситуацией с игроком и добавляется, что испанца, которому нравится данный клуб MLS, хотел бы пригласить в свою команду Дэвид Бекхэм.

Отметим, в нынешнем сезоне Рамос сыграл за «Реал» в двух матчах и отметился в них двумя голами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2021 года.