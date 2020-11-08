Москва, , 15:39 — REGNUM В бюро Европейской лиги плавания (LEN) снова избран Алексей Власенко. Он сообщил об этом 8 ноября, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что выборы на руководящие должности LEN прошли 8 ноября на конгрессе LEN, состоявшемся в режиме видеосвязи. При этом конгресс сначала предполагалось провести 10 мая в Будапеште, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на осень.

Также указывается, что Власенко — единственный в составе LEN представитель РФ и впервые был избран в бюро лиги в 2018 году.

Отметим, 55-летний Алексей Власенко является главой общероссийских спортивных федераций по синхронному плаванию, водному поло и прыжкам в воду.