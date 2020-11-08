Москва, , 15:13 — REGNUM В следующем сезоне московский футбольный клуб «Локомотив» в первый примет участие в женской Лиге чемпионов (ЛЧ). Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Московская команда уже обеспечила себе в нынешнем сезоне как минимум второе место в чемпионате России, что дало «Локомотиву» право на участие в женском футбольном турнире ЛЧ.

Отметим, в настоящее время «Локомотив» с 28 очками является лидером турнирной таблицы женского футбольного чемпионата России. На втором месте ещё она московская команда — ЦСКА — в активе которой 27 очков, на третьем — клуб «Рязань-ВДВ» (18 очков).