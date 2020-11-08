Флоренция, Италия, , 14:47 — REGNUM Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» может уволить своего нынешнего главного тренера Джузеппе Якини. Об этом 8 ноября сообщает сообщает Corriere dello Sport.

Уточняется, что, по данным источника, 56-летний специалист будет уволен с занимаемого поста из-за неудовлетворительных результатов игры команды.

Также указывается, что приоритетом для руководства флорентийского клуба считается назначение на этот пост бывшего главного тренера команды, также работавшего главным тренером клуба «Дженоа» и сборной Италии, Чезаре Пранделли.

Отметим, Пранделли был главным тренером «Фиорентины» с 2005 по 2010 год. В настоящее время у клуба в активе восемь очков и двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.