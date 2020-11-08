Лозанна, Швейцария, , 14:39 — REGNUM В 2021 году чемпионаты мира (ЧМ) по спортивной и художественной гимнастике будут проведены в японском города Китакюсю. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

При этом первоначально турниры мирового первенства по спортивной гимнастике должен был пройти в Копенгагене, однако в Дании приняли решения отказаться от его проведения.

В результате, в Японии в 2021 году будут проведены турниры и по спортивной, и по художественной гимнастике.

Отметим, чемпионаты мира по спортивной и художественной гимнастике проводятся каждый год, за исключением тех лет, когда проводятся Олимпийские игры.