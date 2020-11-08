Манчестер, Великобритания, , 13:39 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Манчестер Сити» хочет улучшить финансовую часть контракта хавбека Фила Фодена. Об этом 8 ноября сообщает Daily Star.

Уточняется, что манчестерская команда продлит контракт со своим 20-летним футболистом и при этом его заработная плата будет увеличена почти в три раза.

Также сообщается, что переговоры между представителями игрока и «МС» официально будут закончены в начале будущего года. В тоже время, на данный момент зарплата полузащитника составляет £25 тыс. в неделю.

Отметим, в нынешнем чемпионате английской Премьер-лиги Фил Фоден сыграл в шести матчах и отметился в них двумя голами.