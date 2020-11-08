Барселона, Испания, , 13:39 — REGNUM Свой комментарий по поводу игры французского нападающего футбольного клуба «Барселона» Антуана Гризманна в матче девятого тура испанской чемпионата Испании с «Бетисом» дал главный тренер каталонской команды Рональд Куман. Его слова 8 ноября приводит Marca.

«Доволен работой Гризманна. Он не сумел реализовать пенальти и некоторые свои моменты. Ему не повезло, но он всегда был рядом, чтобы забить», — сказал главный тренер «Барселоны».

Также Куман отметил, что такая игра психологически влияет на команду и указал, форвард уверен в себе и смог забить гол, после передачи аргентинского нападающего Лионеля Месси, которую последний отдал, почти не коснувшись мяча.

Отметим, в нынешнем сезоне Антуан Гризманн сыграл за «Барселону» в семи матчах испанской Примеры и смог отметиться в них двумя забитыми мячами и одним голевым пасом.