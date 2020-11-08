Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Защитник санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Денис Захаров, ранее заразившийся коронавирусом, выздоровел и может принять участие в матче Единой лиги ВТБ с «Зеленой-Гурой». Об этом 8 ноября сообщает «Спорт-экспресс».

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Уточняется, что 27-летний игрок наконец смог восстановиться после заражения SARS-CoV-2. При этом спортсмен в течение продолжительного времени не мог сдать два подряд отрицательных теста на коронавирус.

Отметим, в последний раз игрок, до выявления у него коронавирусной инфекции, принимал участие в матчах команды в начале октября. Матч между баскетбольными командами «Зенит» и «Зелена-Гура» начнется в 21:00 мск.