Барселона, Испания, , 12:45 — REGNUM Названы сроки примерного восстановления нападающего футбольного клуба «Барселона» Ансу Фати после разрыва внутреннего мениска в левом колене, который он получил в матче 9-го тура чемпионата Испании с командой «Бетис». Об этом 8 ноября сообщает AS.

По информации источника, сроки восстановления 18-летнего футболиста могут варьироваться. В случае, если мениск удастся зашить, оно будет длиться три-четыре месяца, а в случае, если мениск будут удалять — около двух месяцев, однако при этом могут возникнуть дегенеративные проблемы с хрящом.

В то же время уточняется, что последнее слово в данном вопросе остаётся за самим игроком.

Отметим, Ансу Фати играет в основном составе каталонского клуба с 2019 года и в сезоне 2020/21 сыграл за команду в семи матчах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами.