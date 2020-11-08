Париж, , 12:39 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария хотел бы завершить свою спортивную карьеру в Европе в нынешней команде. Он заявил об этом 8 ноября в интервью «Canal +».

«Я хочу завершить свою европейскую карьеру в «ПСЖ», но это зависит не только от меня. Это клуб, в котором ко мне очень привязаны. Делаю все, что могу», — сказал 32-летний футболист.

Также он рассказал, что главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель пользуется полной поддержкой со стороны членов команды, как отличный специалист, который вывел клуб в финал Лиги чемпионов и делает все для игроков, а они, в свою очередь — для него.

«Тухель пользуется полным доверием игроком и сам доверяет нам», — отметил игрок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее клуб «Пари Сен-Жермен» с убедительным результатом «всухую» обыграл команду «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата французской Лиги 1 с дублем Анхеля Ди Марии.